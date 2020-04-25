Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Тайсон может вернуться на ринг

https://static.news.ru/photo/6f1ab524-86e3-11ea-9ce3-fa163e074e61_660.jpg Майк Тайсон Фото: PIOTR KUCZA/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что собирается вернуться на ринг.

Я работал всю последнюю неделю. Это тяжело, моё тело разбито и очень болит. Я тренируюсь, пытаюсь выйти на ринг. Думаю, что проведу несколько выставочных боёв и наберу форму, — цитирует Тайсона The Sun.

53-летний боксёр подчеркнул, что хочет вернуться в спорт, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью.

Последний бой Тайсон провёл 11 июня 2005 года, уступив ирландцу Кевину Макбрайду. Всего за свою спортивную карьеру Тайсон провёл 58 поединков, одержав 50 побед и потерпев 6 поражений. Другие два боя были признаны несостоявшимися.

Как писал NEWS.ru, чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, что верит в свои силы в потенциальном объединительном бою с обладателем поясов WBC и IBF россиянином Артуром Бетербиевым.