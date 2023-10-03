«Быть американцем сейчас — позор»: Монсон рассказал о смене гражданства Бывший американский боец UFC Джефф Монсон объяснил отказ от паспорта США

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Джефф Монсон

Американская политика в отношении России и Украины стала причиной для Джеффа Монсона отказаться от гражданства США, рассказал спортсмен в эксклюзивном интервью NEWS.ru. В сентябре 2023 года Монсон избрался депутатом парламента Республики Башкортостан.

Цель Америки — ослабить Россию с военной и экономической точки зрения. Им это выгодно еще и потому, что теперь они европейцам продают свой газ вместо российского по цене, в четыре раза выше российской. Производители оружия и газовые компании в США очень хорошо наживаются на этой войне, поэтому Америка будет ее поддерживать. Им абсолютно все равно, сколько погибает украинцев или россиян, — сказал Монсон.

Он добавил, что мог спокойно жить с российским паспортом, не отказываясь от американского, но после начала конфликта с Украиной, когда Киев атаковал Донбасс, Монсон потерял там трех своих друзей: двое из них солдаты, а один — местный житель, который погиб от ударов украинской армии.

А я ведь был в Донбассе больше 10 раз, я снимал про этих людей документальный фильм, я общался с ними. И Америка их вообще не признает, она вообще не заинтересована в том, чтобы война прекратилась. Я не могу представлять страну, которая ведет такую политику. Для меня быть американцем сейчас — позор. Я не могу изменить свое происхождение, но могу с гордостью сказать: я больше не американец. Я только россиянин, — добавил Монсон.

Об отказе Монсона от гражданства США сообщалось в феврале 2023 года. Позже стало известно, что он сдал американский паспорт в консульстве в Стамбуле.

В октябре 2022 года Монсон высказался о частичной мобилизации. Он заявил, что надеется, что его не призовут, но Россия — это его дом и дом его семьи, так что если повестка все же придет, он отправится в военкомат.