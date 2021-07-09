Бёрнс победил по очкам Томпсона на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе

В соглавном бою вечера на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе бразильский полусредневес Гилберт Бёрнс (20-4) победил по очкам американца Стивена Томпсона (16-5-1).

Главной задачей Бёрнса было сократить дистанцию и начал он с попытки перевести бой в партер, которую планомерно довёл до успеха несмотря на свист трибун, и забрал первый раунд при минимуме действий с обоих сторон. Во втором раунде Томпсон стал чаще тревожить соперника разнообразными ударами ногами, а бразилец долго выжидал свой шанс, но решился на проход в ноги лишь в концовке. От невнятной атаки Бёрнса лёгкий на ногах Томпсон легко ушёл, но вторая попытка бразильца на последних секундах была более успешной.

Рисунок боя не изменился и в последнем раунде. Томпсон спокойно вёл дело к победе и даже потряс Бёрнса ударом ногой с разворота. Бразилец тут же ответил попаданием на встречу и бросился в клинч, откуда исполнил эффектный бросок, который вполне мог стать и решающим. Оказавшись в неудобном положении на земле, Томпсон уже не мог подняться, а Бёрнс просто удерживал соперника любой ценой, нанося короткие и не несущие большого вреда удары. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу со счётом 29:28 Бёрнсу.

Как стало известно ранее, австралийский тяжеловес Тай Туйваса нокаутировал в первом раунде американца Грега Харди на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.