https://static.news.ru/photo/49cef27c-5eec-11ea-8dd8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Буторин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец Алексей Буторин, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat, оценил своего соперника на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт 27 марта, Илью Щеглова.

К Илье отношусь замечательно. Мы пересекались на турнирах. Всегда приятно с ним пообщаться. Он добрый, весёлый парень. У него хорошая ударная база, он не боится борьбы, может как переводить, так и защищаться. Всё это делает его крайне непростым соперником, — рассказал Буторин NEWS.ru.

Также боец отметил, что ему легче сражаться с оппонентами, с которыми он не знаком лично.

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