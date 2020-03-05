Российский боец Алексей Буторин, выступающий в лиге Absolute Championship Akhmat, объяснил причины поражения в титульном поединке от туркмена Довлетжана Ягшимурадова.
Про то, что не хватило навыков борьбы, говорить, думаю, не стоит, это очевидный факт. Слишком много экономил. Это был мой первый пятираундовый бой, поэтому не смог грамотно рассчитать силы и поймать момент, когда нужно было включаться, плюс слишком осторожничал, так как знал, что Довлетджан готов и ждёт этого, — рассказал Буторин NEWS.ru.
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