Про то, что не хватило навыков борьбы, говорить, думаю, не стоит, это очевидный факт. Слишком много экономил. Это был мой первый пятираундовый бой, поэтому не смог грамотно рассчитать силы и поймать момент, когда нужно было включаться, плюс слишком осторожничал, так как знал, что Довлетджан готов и ждёт этого, — рассказал Буторин NEWS.ru.