Русская кувалда бьет без размаха. Робутти сейчас скромен, но буквально позавчера он обещал меня, мягко говоря, победить. Придется отвечать за свои слова. У нас, в России, не принято говорить и не делать. Мои габариты? Бью я по-прежнему быстро. Это никак не повлияет на мои качества. Если бы я хотел завершить, то вы бы меня не увидели на пресс-конференции. Кудряшов будет боксировать… До какого возраста боксировал Бернард Хопкинс… До 51 года. А я попробую до 55 лет. Так что вы еще долго будете за мной наблюдать на ринге, — передает слова 38-летнего боксера корреспондент NEWS.ru.