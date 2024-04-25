Российский боксер экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Дмитрий Кудряшов заявил на пресс-конференции, что собирается боксировать до 55 лет. Сегодня он прошел процедуру взвешивания перед боем с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти, вес россиянина — 125,15 кг, его соперника — 137,75 кг.
Русская кувалда бьет без размаха. Робутти сейчас скромен, но буквально позавчера он обещал меня, мягко говоря, победить. Придется отвечать за свои слова. У нас, в России, не принято говорить и не делать. Мои габариты? Бью я по-прежнему быстро. Это никак не повлияет на мои качества. Если бы я хотел завершить, то вы бы меня не увидели на пресс-конференции. Кудряшов будет боксировать… До какого возраста боксировал Бернард Хопкинс… До 51 года. А я попробую до 55 лет. Так что вы еще долго будете за мной наблюдать на ринге, — передает слова 38-летнего боксера корреспондент NEWS.ru.
Бой пройдет в Москве в пятницу, 26 апреля. В активе Дмитрия Кудряшова 26 побед (25 — нокаутом) и шесть поражений. Леонардо Даниэль Робутти выиграл 11 боев (восемь — нокаутом) и шесть проиграл.