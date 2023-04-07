«Будем требовать штраф»: менеджер Емельяненко о скандале в аэропорту Менеджер Емельяненко сообщил о планах оформить штраф за справление бойцом нужды в аэропорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Представители бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко обратятся к сотрудникам аэропорта Екатеринбурга для оформления штрафа за справление спортсменом нужды в зале ожидания, сообщил NEWS.ru его менеджер Никита Бурчак. По его словам, штраф Емельяненко так и не выписали. Ранее появилось видео с бойцом, который мочился в аэропорту Кольцово.

У правоохранительных органов никаких претензий к Александру нет. Однако мы решили, что зайдем к ребятам из службы безопасности аэропорта и оформим штраф, который ему так и не выписали, когда повторно будем в Екатеринбурге, — сообщил Бурчак.

Ранее менеджер бойца рассказал, что у Емельяненко в процессе подготовки находятся несколько поединков, принимать решение будут исходя из его физического состояния. Говорить о его выходе на ринг можно будет после того, как он пройдет все необходимые медицинские обследования.

Очевидица произошедшего Анна Данилова ранее сообщила «КП — Екатеринбург», что Емельяненко был сильно пьян и справил нужду в аэропорту, а после начал угрожать охраннику, который сделал спортсмену замечание. Россиянка также сняла на видео, как полицейские в аэропорту фотографировались с бойцом. Рейс в Москву, которого ожидал Емельяненко, задержался почти на полчаса. На борту ему отказались наливать спиртное.