Усик уехал из Украины, на очереди Ломаченко? Ближайшие планы боксёров

Чемпионы мира по боксу Василий Ломаченко и Александр Усик, вступившие в ряды территориальной обороны Украины, могут покинуть страну в ближайшее время ради продолжения спортивной карьеры. Атлеты получили соответствующее разрешение и могут провести чемпионские бои. NEWS.ru рассказывает о карьерах популярных боксёров.

На днях глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью Combat Sports on Fanatics View заявил, что Усик и Ломаченко, которые месяц назад присоединились к территориальной обороне, вскоре покинут Украину. Функционер специально вёл переговоры с украинским правительством, чтобы его клиенты смогли обойти запрет, действующий в стране. Сейчас мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину.

Великолепное украинское правительство сотрудничает с нами, если говорить о Ломаченко и Усике. Там понимают невероятную публичную ценность того, чтобы они могли покинуть Украину, тренироваться и участвовать в титульных боях. Но я не знаю мнение ребят, примут ли они предложение Минспорта Украины покинуть страну и готовиться к боям, — сказал Арум.

Относительно Усика эту информацию подтвердил журналист ESPN Майк Коппинджер. Он сообщил , что Александру ничто не мешает начать тренировочный лагерь уже в ближайшее время. Усик как отец троих детей попадает под исключение из правил и может спокойно покинуть Украину в любой момент.

Боксёр должен пересечь границу с Польшей и начать подготовку ко второму поединку с Энтони Джошуа, который планируется провести летом. Примечательно, что сам Джошуа был готов провести промежуточный бой.

С Ломаченко ситуация несколько иная. У него только двое детей, но украинское правительство было готово позволить Василию покинуть страну, чтобы он провёл бой с обладателем трёх титулов чемпиона мира в лёгком весе Джорджем Камбососом 5 июня в Австралии. Однако украинец сам отказался от такой возможности.

Ломаченко посчитал, что должен остаться на Украине и отказаться от титульного поединка. Это решение Василий принял даже несмотря на то, что в его адрес на протяжении почти всей профессиональной карьеры постоянно шла критика на предмет патриотизма. Двукратный олимпийский чемпион сейчас отодвинул свои спортивные амбиции на второй план.

Василий Ломаченко vasyllomachenko/vk.com

Он неоднократно заявлял, что у него осталась одна цель — стать абсолютным чемпионом мира. И Камбосос, обладающий тремя поясами, указал своим представителям на организацию встречи именно с Василием. Но сам украинец ответил отказом, а теперь команда австралийца переключалась на американца Девина Хейни, который обладает титулом по версии WBC. Боксёры могут провести поединок за звание абсолютного чемпиона. Сам австралиец с понимаем отнёсся к отказу Василия.

Я уважаю его решение и полностью его понимаю, я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя, и, когда я размажу об пол Дэвина Хейни, у нас с тобой будет бой двух реальных чемпионов, пусть бог благословит тебя, — сказал Камбосос.

В этом плане украинцу крайне не повезло, потому что в феврале команды Ломаченко и Камбососа полностью согласовали финансовые условия поединка, а сейчас уже никто не предоставит гарантий, что Ломаченко продолжит карьеру.

Что известно про Усика? Промоутер Эдди Хирн сообщил, что сейчас компания Matchroom Boxing разрабатывает планы по дате и месту проведения матча-реванша Джошуа с украинским боксёром, но вместе с тем вариант с промежуточным боем для британца ещё не исключён. Неопределённость в своей карьере подтвердил и сам 35-летний Усик.

Я действительно не знаю, когда окажусь в ринге. Моя страна и моя честь для меня важнее чемпионских поясов, — сказал Усик.

Но в отличие от Ломаченко для Александра есть практический шанс и повод, чтобы покинуть страну. И исходя из слов главы Министерства спорта и молодёжи Украины Вадима Гутцайта, можно сделать вывод, что тяжеловес уже покинул её пределы.

Сейчас Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и ещё раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это очень важно для нас, — сказал Гутцайт

Прямым текстом политик ничего не сообщил, но вряд ли боксёр будет проводить подготовку на территории Украины. В нынешней ситуации это просто неуместно и невозможно.

В своём предыдущем выступлении Усик в доминирующей манере выиграл три титула чемпиона мира у Энтони Джошуа. Ещё один пояс будет разыгран 23 апреля между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Не исключено, что Александр проведёт встречу с кем-то из них за звание абсолютного чемпиона. Но всё-таки бой с 32-летнем Джошуа куда более реален.