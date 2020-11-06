Бразильцев избивали в тишине: как прошёл холодный турнир без зрителей

В Москве на «ВТБ Арене» прошёл 113-й турнир сильнейшей российской лиги АСА. Он запомнился холодом в зале, эмоциями бразильских тренеров после поражений их воспитанников, яркими нокаутами, успешным дебютом ветерана UFC Рашида Магомедова и шоу для «гурманов». NEWS.ru рассказывает, в какой атмосфере прошёл закрытый для зрителей из-за пандемии турнир.

Тишина с бразильско-итальянским акцентом

Огромная и пустая «ВТБ Арена», наполненная лишь парой десятков бойцов, членами их команд и журналистами являла собой символ второй волны коронавируса. Лига АСА самостоятельно приняла решение проводить турнир без зрителей ради безопасности участников, допустив лишь журналистов. Но без фанатской поддержки все поединки походили больше на дружеские спарринги. Колорита добавляли бразильцы и их темпераментные угловые, чей баритон эхом разносился по пустому пространству арены: «Давай! Вот так!» Хотя первому из четверых бразильских представителей Майкону Сильвану это не помогло одолеть Мурада Зейнулабидова.

То, что полноценным хозяином арены является хоккейное «Динамо», было понятно уже при входе. Ледяной холод не давал расслабляться немногочисленным созерцателям поединков, зато бойцам в клетке было жарко и они не чувствовали температуру намного ниже комнатной. Помимо бразильцев были и другие иностранные гости. В частности, живущий в Италии молдованин Кристиан Бринцан нокаутировал Расула Шовхалова, а потом долго рассказывал журналистам про ведущих бойцов своей новой родины, среди которых внук актёра, более известного как Бад Спенсер и его полный тёзка Карло Педерсоли.

Россияне реабилитировались на бразильцах

Самобытный боец легчайшего веса Олег Борисов ярко вернулся в дело, нокаутировав в первом раунде бразильца Клеверсона Силву. Жёсткий правый боковой зашёл в цель как к себе домой, а добивание было уже делом техники. Для Борисова эта победа особенно важна, потому что последние три боя в лиге АСА он безнадёжно проиграл и дело пахло скорым увольнением. Однако Домкрат напомнил, что и в 37 лет боец лёгких весовых категорий может обладать убийственным ударом и удивлять зрителей.

Полусредневес Гаджимурад Хирамагомедов несколько лет назад был замешан в скандале с избиением нынешнего президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Ему пришлось забыть о любительских выступлениях и начать с нуля профессиональную карьеру в лиге АСА. Бой с бразильцем Элиасом Сильвериу давал возможность приблизиться к поединку за титул. Но бразилец сдержал стартовую агрессию дагестанского джигита и встретил его жёстким ударом. На том его успехи закончились, и когда дело дошло до борьбы, Хирамагомедов чувствовал себя полноправным хозяином. Во втором раунде бразилец уже шатался от ударов, а в третьем от усталости. Хирамагомедов реабилитировался после поражения от Абубакара Вагаева и вызвал на бой Георгия Кичигина, посвятив победу своему дяде, который тяжело болен раком.

Идеальный дебют

Поединок двух ветеранов М-1 — Артёма Дамковского и Рашида Магомедова — стал вишенкой на торте для любителей ударных единоборств. Два первоклассных кикбоксёра выдали яркий и бескомпромиссный поединок в стойке. Состояние Магомедова после более чем годового простоя вызывало беспокойство, но в бою он предстал по-прежнему очень чувствительным, резким и умным бойцом, который раз за разом наказывал соперника за каждую ошибку. Во втором раунде он решил просто безрисково закрепить победу и поработать с соперником в партере, где тоже оказался лучше него. Однако в заключительной пятиминутке уже проявил себя Дамковский, потрясший противника встречным ударом. В концовке боя Магомедов снял все вопросы относительно победителя в партере, где был близок к досрочному завершению.

В соглавном бою вечера сокрушитель Расула Мирзаева Шамиль Шахбулатов вновь порадовал ярким нокаутом правым боковым. В этот раз его жертвой стал бразилец Вальтер Перрейра, которого он уничтожил уже в первом раунде, хотя тот поначалу неплохо отстреливался. После боя Шахбулатов в присущем себе скромном стиле сказал, что готовился к трёхраундовому поединку и не планировал побеждать досрочно и, конечно, поблагодарил за неоценимый вклад в свою победу главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Главный бой для «гурманов»

Бои в наилегчайшем весе — это всегда блюдо для гурманов. В скорости и технике эти ребята дают две форы тяжеловесам, но нокауты здесь случаются реже, а потому бойцы менее популярны. Однако в ACA и обладатель чемпионского титула Азамат Керефов, и претендент Курбан Гаджиев, вышедший под песню Сабины Саидовой «Мой Дагестан», которую сделал хитом Хабиб Нурмагомедов, не затерялись бы и в лучшей лиге мира, а потому и шоу они закатили не ради хайпового избиения соперника в первом раунде, а для ценителей смешанных единоборств.

Гаджиев удивил Керефова уже в первом раунде, переведя его в партер. При этом он вставлял жёсткие удары локтями и коленями до того, как соперник успевал подумать о том, как подняться на ноги. Однако в концовке Керефов связал противника в клинче и обработал коленями, словно намекая, что долгий бой он способен контролировать именно в таком ключе. Но Гаджиев вставал и коршуном бросался на своего соперника, пытаясь даже в стойке удушить его гильотиной. К третьему раунду молодецкий запал начал угасать, а опытный и непобеждённый Керефов постепенно брал бой под контроль.

Чемпионские раунды уже изобиловали борьбой и клинчем, в котором преимущество всё-таки оставалось за чемпионом, превосходившим в габаритах своего визави и всякий раз прессовавшим его о сетку. Угол активно давал советы Курбану, как избежать этих ярких объятий, но чем ближе к закату подходил бой, тем меньше оставалось у него шансов. Просьбы угла проявить характер также не возымели действия, а потому Керефов провёл очередную успешную защиту. В своём обращении после схватки он попросил руководство лиги дать ему и сопернику премию за бой вечера, однако такой поединок вряд ли оценит широкая публика. Скорее, он получился на любителя и для «гурманов» ММА.