Брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»

https://static.news.ru/photo/a4d48abe-ac9a-11ea-8f47-fa163e074e61_660.jpg Умар Нурмагомедов Фото: umar_nurmagomedov/instagram.com

Российский боец Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиба Нурмагомедова, летом примет участие в турнире UFC.

Менеджер спортсмена Ризван Магомедов сообщил, что Умар Нурмагомедов дебютирует в июле на турнире, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что промоутерская компания Ultimate Fighting Championship объявила, что июльские турниры 11, 15, 18 и 25 числа пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. На искусственном острове Яс в Абу-Даби оборудована вся необходимая структура, включая арену, отель, тренировочные и обеденные зоны. Доступ туда будет только у бойцов, их тренеров, сотрудников UFC и персонала острова.

Также сообщалось, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова российский боец Умар Нурмагомедов подписал контракт с UFC.