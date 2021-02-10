Брат Магомедшарипова подписал контракт с Bellator

https://static.news.ru/photo/46f1c932-6c2c-11eb-a7cb-96000091f725_660.jpg Фото: @khasan_magomedsharipov/Instagram.com

Младший брат топового бойца Ultimate FIghting Championship (UFC) Забита Магомедшарипова 20-летний Хасан заключил контракт с компанией Bellator, где будет как и брат выступать в полулёгком весе.

Хасан дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах. В активе Магомедшарипова-младшего пять побед в пяти поединках, четыре из которых он одержал досрочно, в том числе в ведущих российских промоутерских компаниях FIGHT NIGHTS и Gorilla FC (ныне Eagle FC). Подробности контракта и дата дебютного боя в Bellator пока неизвестны. Bellator возобновит свою деятельность после перерыва тремя турнирами в апреле.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов ответил Хабибу Нурмагомедову, который призвал Магу учиться бороться ради возможной схватки с ним по правилам грэпплинга.