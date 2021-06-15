Брат Хабиба пошутил о тактике сборной России на Евро-2020

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Круглов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Алекс Волкановски опубликовал фотографию в Instagram, где он вместе с другом Крейгом Джонсом приспустил штаны и повернулся к портрету своего предстоящего соперника Брайана Ортеги.

Происходящее Волкановски пометил тегами #австралийскийюмор и #туалетнаяпауза. Таким образом Волкановски раскручивает не только предстоящую защиту титула от Ортеги, которая намечена на 25 сентября, но и возрождение реалити-шоу The Ultimate Fighter,...