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Брат Хабиба пошутил о тактике сборной России на Евро-2020

14:01, 16 июня 2021
Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец Bellator, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов пошутил о тактике сборной России по футболу накануне её матча с командой Финляндии на Евро-2020.

Паническая атака — тактика нашей сборной по футболу, — написал Усман Нурмагомедов в сторис своего Instagram.

Сборная России в первом матче чемпионата Европы по футболу потерпела разгромное поражение от команды Бельгии со счётом 3:0 в Санкт-Петербурге.

Усман Нурмагомедов одержал 12 побед в 12 профессиональных поединках по правилам ММА. В дебютном бою в Bellator он победил единогласным решением судей американца Майка Хамела.

Как сообщалось ранее, петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии на Евро-2020.

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