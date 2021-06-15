Брат Хабиба пошутил о тактике сборной России на Евро-2020

Боец Bellator, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов пошутил о тактике сборной России по футболу накануне её матча с командой Финляндии на Евро-2020.
Паническая атака — тактика нашей сборной по футболу, — написал Усман Нурмагомедов в сторис своего Instagram.
Сборная России в первом матче чемпионата Европы по футболу потерпела разгромное поражение от команды Бельгии со счётом 3:0 в Санкт-Петербурге.
Усман Нурмагомедов одержал 12 побед в 12 профессиональных поединках по правилам ММА. В дебютном бою в Bellator он победил единогласным решением судей американца Майка Хамела.
Как сообщалось ранее, петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии на Евро-2020.