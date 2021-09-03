Брансон задушил Тилла в главном бою UFC в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship (UFC). В главном бою вечера американец Дерек Брансон (23-7) победил удушающим приёмом в третьем раунде британца Даррена Тилла (18-4-1).

Тилл сразу пошёл в атаку и нанёс несколько жёстких ударов сопернику, постоянно доставал его двойкой с акцентом на правый кросс. Брансон ответил проходом в ноги, где взял соперника под контроль. В концовке раунда он нанёс несколько жёстких ударов, но Тилл держался, несмотря на пропущенные удары. Во втором раунде Тилл отразил первые попытки тейкдауна американца, но с третьего раза Брансон свалил его вниз, где снова имел значительное преимущество.

В третьем раунде уже Тилл перестрелял соперника в стойке и потряс его серией ударов, но Брансон спасся тейкдауном и задушил соперника из-за спины в партере.

Как сообщалось ранее, молдавский боец тяжёлого веса Сергей Спивак (13-3), выступающий в UFC, проиграл техническим нокаутом в первом раунде британцу Тому Эспинолу.