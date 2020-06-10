Второй подряд турнир UFC возглавит женский бой. Экс-претендентка на титул в наилегчайшем весе Джессика Ай сразится с Синтией Кальвильо. Одна из лучших спортсменок UFC пережила кошмарное детство с отцом-тираном, была искалечена пьяным водителем, но сумела оправиться от тяжелейших психологических и физических травм на пути к успеху. Год назад она написала статью для The Players' Tribune, где рассказала, чего ей это стоило и почему пятираундовый бой в октагоне в сравнении с пережитым кажется полной ерундой.

«Он схватил меня за волосы, вытащил на улицу и начал бить»

Родители Джессики развелись, когда ей было шесть лет, из-за тяжёлого характера её отца Рэнди, которого девушка описывает как яркого представителя белого населения Среднего Запада. Трудолюбивый мужик, любитель погулять и крепко выпить, нередко превращал в ад жизнь своих близких. После переезда жены с детьми в пригород Вашингтона он через суд добился опекунства над Джессикой — она была вынуждена вернуться в Огайо, где и прошли её подростковые годы. Отец поначалу работал сварщиком, а затем переквалифицировался в автомеханика. Всё свободное время он проводил в барах и стриптиз-клубах, где тусовался с друзьями-байкерами. За это время он успел «наплодить» немало детей вне брака, с которыми Джессика быстро сдружилась и большую часть времени проводила на улице, где получила прозвище Джесси-недоразумение.

На характер Рэнди повлияла психологическая травма из детства. Он первым обнаружил тело отца, когда тот совершил суицид, после чего и сам пережил не один нервный срыв. О нормальном воспитании дочери он не имел даже представления, а когда что-то шло не так или он просто находился в неадекватном состоянии из-за алкоголя и наркотиков, пускал вход кулаки. Ситуация усугубилась, когда Джессике исполнилось 14 лет и она начала гулять с парнями по клубам. Отец пришёл в ярость, всю неделю пьянствовал и принимал тяжёлые наркотики, а потом долго болел с похмелья. В конце концов, он лично приехал в клуб и решил проучить дочь.

Я думала: «Боже мой, он меня убьёт». Он схватил меня за волосы, вытащил на улицу и начал бить. Всякий раз, когда я пыталась встать, он снова продолжал избивать меня до полусмерти. Во мне было 40 кг, а мой папа весил далеко за сотню. Охранник, молодой парень, попытался меня защитить, но у него не было шансов против отца в таком состоянии, — вспоминала Джессика.

Но на этом ад не закончился. Отец посадил девочку в машину с другими детьми и повёз домой для продолжения «воспитания». Он бил её головой об стену, оскорблял последними словами, душил и ожесточённо швырял. Лишь когда его сын Джарред вызвал полицию, он отступил. Джессика убежала и спряталась в шкафу, откуда не выходила до приезда полицейских. Отца арестовали по обвинению в домашнем насилии и отобрали лицензию на оружие, из-за чего он только сильнее злился на свою дочь.

Thomas Frey/imagebroker.com/Global Look Press

«Я успела увидеть вспышку и оказалась в воздухе»

Когда Джессике было 16 лет, она занималась футболом в старшей школе. Однажды девушка ехала с другом на машине после тренировки по узкой и тёмной просёлочной дороге в родном штате Огайо. Внезапно машина сломалась, и она была вынуждена съехать на обочину и позвонить отцу, который работал механиком. Приехавший через 20 минут папаша по традиции устроил дочке разнос за то, что она угробила генератор, и принялся активно копаться под капотом её машины. При этом он больше злился не из-за её автомобиля, а из-за того, что его вытащили из-за телевизора воскресным вечером, который он проводил с друзьями за пивом и просмотром матчей по американскому футболу.

Когда поломка была исправлена, Джессика выслушала лекцию о генераторах, понимая, что в такой ситуации лучше не спорить с отцом. Окончив урок, он попросил дочь попробовать завести машину и предупредил, чтобы она при этом остерегалась водителей.

Это произошло так быстро, что я успела увидеть только вспышку и тут же оказалась в воздухе, а потом приземлилась в кустах. Что было дальше, я помню отрывочно. Мой друг Майкл сказал мне в больнице, что они думали, что пьяный водитель убил меня. По инерции он зацепил мою машину, машину моего отца и покалечил его самого. Ему пришлось полностью разобрать и собрать колено, а упавшая крышка капота повредила его руки, — с ужасом вспоминала Ай.

Эта авария, оставившая туманные воспоминания, навсегда изменила жизнь девушки. Она получила тяжёлые травмы позвоночника, других частей тела и на три месяца была прикована к больничной койке. Тогда даже врачи не были уверены, что девушка сможет ходить, не говоря о полноценных занятиях спортом. О футболе пришлось забыть, но спустя несколько лет Джессика начала заниматься единоборствами. По её словам, тот случай научил её не сдаваться, терпеть боль и помог стать успешным бойцом ММА.

В ММА через стиптиз-клуб

Когда Джессике исполнилось 18, отец узнал, что она встречается с парнем, и это привело к очередному скандалу. Он снова начал её бить, разбил все стёкла в машине и при этом называл шлюхой, которая связалась не с теми людьми. В конце концов, он вручил ей $42 тысячи, выплаченные в качестве компенсации за аварию, и приказал убираться из дома.

Сказать, что Джессика вздохнула с облегчением, это не сказать ничего. Лёжа в больнице после аварии, она думала только о том, чтобы её сумасшедший отец не вздумал убить пьяного водителя, из-за которого они пострадали. Новую жизнь она начала в Акроне, где поступила в университет, но так и не смогла закончить обучение. Арендная плата оказалась непосильной ношей, и девушке пришлось устроиться в стриптиз-клуб, а совмещать учёбу с работой не получалось.

Однажды Джессика приносила напитки ребятам из клуба Strong Style, которым понравилась ей спортивная фигура, и они предложили ей попробовать свои силы в зале. Поначалу идея показалась безумной, но спустя год тренировок, в июне 2008 года, Джессика Ай дебютировала в любительском поединке по смешанным единоборствам в весовой категории до 57 кг, а ещё через полтора года завоевала там свой первый чемпионский пояс.

В ночь с субботы на воскресенье ей предстоит бой с американкой мексиканского происхождения Синтией Кальвильо, который определит, будет ли у 34-летней спортсменки ещё один шанс сразиться за чемпионский титул или её карьера постепенно пойдёт на спад, а поражение нокаутом от Валентины Шевченко так и останется её высшей точкой.