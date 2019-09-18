Олимпийская чемпионка по борьбе Наталья Воробьёва во второй раз стала чемпионкой мира. На соревнованиях в Нур-Султане она стала лучшей в весовой категории до 72 кг.
Для Воробьёвой, вернувшейся из декретного отпуска, это первый турнир мирового масштаба после Олимпиады в Рио. На пути к финалу она одолела японку Масако Фуруити, а затем досрочно взяла верх над румынкой Александрой Ангел и Жамилой Бакбергеновой из Казахстана.
В решающем поединке Воробьёва одолела украинку Алину Бережную со счётом 4:2.
Как сообщал News.ru, россиянки Ольга Хорошавцева и Екатерина Полищук завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по борьбе.