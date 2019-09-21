https://static.news.ru/photo/9978dd9c-dd28-11e9-acb1-fa163e074e61_660.jpg Гаджи Набиев Фото: Магомед Хазамов/ТАСС

Российский борец вольного стиля Гаджи Набиев примет участие в схватке с представителем Узбекистана Рашидом Курбановым. Они сразятся за бронзу на чемпионате мира, который проходит сейчас в Нур-Султане.

Уроженец Махачкалы, 24-летний Набиев выступает в весовой категории до 79 кг. В поединке утешительного турнира он победил Айбека Насирова из Киргизии со счётом 8:2.

Как писал News.ru, российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в весовой категории до 65 кг. Рашидов по прозвищу Маленький Танк вышел в финал чемпионата мира в третий раз подряд, но в 2017 и 2018 годах он оставался с серебряной наградой.