Борец Сурков: грустно осознавать, что мы не увидим больше боёв Хабиба

https://static.news.ru/photo/1fd835ea-1699-11eb-82ac-fa163e074e61_660.jpg Артём Сурков Фото: artem.surkov.94/facebook.com

Чемпион мира по греко-римской борьбе Артём Сурков прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби.

Очень рад, что Хабиб одержал такую победу. Я был в нём уверен, хотя все говорили, что Джастин Гейтжи сильный борец, который бьёт хорошо. Но Хабиб в борьбе всех на голову сильнее, и ему не составило труда в нужный момент перевести бой в партер. Завершение его карьеры стало неожиданностью. Грустно осознавать, что мы больше не увидим его красивых боёв, но я думаю, в России найдётся кому радовать нас своими выступлениями. Хабиба я считаю одним из величайших бойцов. Прожить такую жизнь в спорте, стать таким обсуждаемым и великим очень дорогого стоит, — рассказал Сурков NEWS.ru.

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейтжи удушением треугольником во втором раунде и после этого объявил о завершении карьеры в ММА, где он одержал 29 побед в 29 поединках.

Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Джастином Гейтжи в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби.