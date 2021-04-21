Борец Магомедов одержал победу на чемпионате Европы в Варшаве

https://static.news.ru/photo/49e1462e-a2c1-11eb-82b3-96000091f725_660.jpg Абасгаджи Магомедов Фото: wrestrus_000/instagram.com

Обладатель Кубка мира-2020, российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов, выступающий в весовой категории до 61 кг, завоевал золотую медаль на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по борьбе.

В финальной схватке с украинцем Андреем Джелепом Магомедов в первом периоде пропустил контрприём и отдал инициативу в счёте, но быстро восстановил статус-кво и вышел вперёд. Во второй части схватки россиянин развил успех в партере и одержал досрочную победу за явным преимуществом. Для уроженца Дагестана это первая победа на континентальных чемпионатах.

В весовой категории до 74 кг обладатель Кубка мира и чемпион мира среди молодёжи россиянин Разамбек Жамалов уступил в полуфинале в упорной борьбе выступающему за Словакию осетину Таймуразу Салказанову. В поединке за бронзовую награду Жамалов проиграл, ведя в счёте, двукратному чемпиону мира итальянцу кубинского происхождения Франку Чамисо со счётом 5:1. На ход схватки повлияла травма, полученная российским борцов в начале второго периода.

Как сообщалось ранее, российский борец вольного стиля Исраил Касумов, выступающий в весовой категории до 70 кг, одержал победу на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве, одолев в финале азербайджанца Турана Байрамова.