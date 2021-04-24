Борец Локьяев выиграл чемпионат Европы в Варшаве

Российский борец греко-римского стиля Жамболат Локьяев завоевал золотую медаль в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.
Локьяев в финале противостоял азербайджанцу Талеху Мамедову. После броска из партера российский борец повёл в счёте, а к перерыву увеличил преимущество до пяти баллов. В дальнейшем Локьяев сдерживал атаки соперника и контролировал ход схватки, сохраняя при этом высокий темп. Вторая половина схватки прошла без успешных приёмов, а россиянин одержал победу со счётом 5:0.
Для уроженца Кабардино-Балкарии эта победа стала первой на чемпионатах Европы, однако впервые он заявил о себе ещё на ноябрьском Кубке мира в Белграде.
Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля, обладатель Кубка мира Эмин Сефершаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.