Борец Локьяев выиграл чемпионат Европы в Варшаве

https://static.news.ru/photo/5c164628-a51e-11eb-ad3f-96000091f725_660.jpg Жамболат Локьяев Фото: instagram.com/zhambolat_lokyaev

Российский борец греко-римского стиля Жамболат Локьяев завоевал золотую медаль в весовой категории до 63 кг на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.

Локьяев в финале противостоял азербайджанцу Талеху Мамедову. После броска из партера российский борец повёл в счёте, а к перерыву увеличил преимущество до пяти баллов. В дальнейшем Локьяев сдерживал атаки соперника и контролировал ход схватки, сохраняя при этом высокий темп. Вторая половина схватки прошла без успешных приёмов, а россиянин одержал победу со счётом 5:0.

Для уроженца Кабардино-Балкарии эта победа стала первой на чемпионатах Европы, однако впервые он заявил о себе ещё на ноябрьском Кубке мира в Белграде.

Как сообщалось ранее, российский борец греко-римского стиля, обладатель Кубка мира Эмин Сефершаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 55 кг на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве.