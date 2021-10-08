Борец Гедехаури завоевал серебро чемпионата мира

Российский борец-тяжеловес греко-римского стиля Зураби Гедехаури стал обладателем серебряной награды на чемпионате мира по борьбе в Осло. В решающей схватке он не смог одолеть иранца Али Акбара Юсефи Артур Саргсян и Степан Марянян завоевали бронзовые награды.

Гедехаури активно начал схватку и за счёт этого добился постановки соперника в партер, однако иранец хорошо оборонялся и не позволил себя накатить, а к перерыву и вовсе сравнял счёт. Россиянин уступал в физической мощи сопернику и не смог навязать борьбу во второй половине схватки потеряв ещё несколько баллов из-за выхода за ковёр и уступил со счётом 5:1.

Российский борец Артур Саргсян, выступающий в весе до 97 кг, выиграл утешительную схватку со счётом 5:0 у грузина Гиорги Мелия и стал участником борьбы за бронзу. Саргсян уже в первой половине схватки с представителем Италии Николозом Кахилашвили получил значимый перевес и затем довёл дело до победы со счётом 6:1. Золотую медаль в полутяжёлом весе завоевал иранец Мохаммад Хади Сарави.

Выступающий в весе до 60 кг чемпион мира Степан Марянян в утешительной схватке взял верх над украинцем Жорой Абовяном. после чего в поединке за бронзу встретился с представителем Армении Геворгом Гарибяном. Степан взял верх над соперником со счётом 3:1 за счёт наката в партере во втором периоде. Чемпионом мира в этой весовой категории стал молдаванин Виктор Чобану.

Как сообщалось ранее, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе в Осло в весовой категории до 77 кг и стал трёхкратным чемпионом мира. В финальной схватке россиянин взял верх над азербайджанцем Сананом Сулеймановым.