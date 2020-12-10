Болгарин Пулев: обидчик Поветкина красиво закроет год или закончится сам

До конца года осталось всего ничего, но пара больших боксёрских вечеров ещё будет. 12 ноября на «Уэмбли» Энтони Джошуа, чемпион мира по трём основным версиям попробует не упасть от кулаков 39-летнего болгарина Кубрата Пулева. Не то чтобы это будет легко, но соперник для Энтони на первый взгляд удобный.

Идеальное сочетание

Чтобы понять, как сложится бой Джошуа с Пулевым (да и любых других боксёров), нужно оценить, как их стили сочетаются друг с другом. У британца есть нокаутирующий правый боковой удар и правый апперкот. В отличие от Деонтея Уайлдера, у него нет убийственного правого прямого, и это его значительная слабость, но даже так он способен срубать топовых оппонентов. Фанаты бокса никогда не забудут апперкот, которым он одарил Владимира Кличко в 11-м раунде их боя в 2017 году. Тот удар завершил карьеру легендарного украинца.

В целом Джошуа никогда не боялся зарубиться. Он предпочитал этого не делать, но если приходилось — мог. Так было до июня 2019 года, пока открытый бокс с Энди Руисом не стоил ему нуля в графе «поражения». Тогда Энтони пошёл вразмен и нахватал от толстого мексиканца по самое не хочу: четыре нокдауна и последовавший за ними нокаут.

В реванше британец действовал максимально осторожно, скучно победил по очкам, но в той ситуации главное было просто взять реванш. И сейчас никто не может сказать, каким Джошуа будет дальше: таким же смелым, как с Кличко и Поветкиным, или таким же осторожным, как в реванше с Руисом.

Кубрат Пулев по прозвищу Кобра — опытный болгарин, потерпевший всего одно поражение в карьере — от Владимира Кличко в 2014 году. Тогда Кубрат был просто разбит на части, он падал почти в каждом раунде, а в пятом был наглухо срублен правым боковым Владимира.

Стиль Пулева довольно кривой, он необычно двигается, много машет руками в стойке, что с одной стороны, сбивает соперников, а с другой — оставляет дыры в защите. Этим топовые ребята могут пользоваться. Пулев любит рубиться, но эти самые дыры делают его очень уязвимым. Одиночного нокаутирующего удара у болгарина нет, что является одним из ключевых моментов в предстоящем бою. Джошуа смело может вступать с ним вразмен и не бояться нарваться на «плюху».

Пулев не Поветкин и не Уайт, от чьих кулаков лучше держаться подальше каждому. То есть Кубрат тоже может нокаутировать, на этом уровне в тяжёлом весе слабых ударов не бывает, но если сравнивать «пушку» болгарина с лучшими образцами, разница огромна. Так что теоретически по стилю Пулев очень удобен для Джошуа, у него будет много возможностей для победы.

facebook.com/KubratPulev

Дьявол в голове

И всё же интрига в этом бою будет, и она кроется в психологии. Если раньше все соперники выходили против Джошуа с пониманием, что, скорее всего, им ничего «не светит», то сейчас это изменилось. Энди Руис «выпустил джина из бутылки». Он показал, что этого 198-метрового мускулистого гиганта тоже можно ронять. И не просто ронять, а буквально валять по рингу.

Теперь, когда все это знают, соперники будут выходить на бой с принципиально другими ощущениями. Они осознают, что Джошуа может поплыть, если по нему хорошенько попасть. И не просто может, а сделает это наверняка. Он — не железный, подбородок у него чувствительный. Отныне соперники станут вести себя с Энтони намного более дерзко, они будут лезть на него, как на простого смертного, такого же, как они сами. Это может создавать дополнительные трудности.

И главная проблема — Джошуа сам знает, что может поплыть. Это будет сковывать его всю оставшуюся карьеру. Мы помним, как Пакьяо поменялся после того, как улетел в глухой нокаут с Маркесом. Он перестал идти на добивание, нокаутировать соперников. Может, он и хотел, но подсознательно всегда притормаживал. Именно это, с большой долей вероятности, будет делать и Джошуа. Усугубляется ситуация тем, что если Энтони проиграет, то закончится как боксёр элитного уровня. Это будет давить на него дополнительно. И в этом заключается единственный шанс Пулева — неожиданно подстрелить и добить.

Так что, несмотря на кажущуюся очевидность результата боя, на самом деле всё не так однозначно. Пулев умеет боксировать, и если он покажет лучшее, на что способен в 39 лет, и зацепит Джошуа, то мы можем увидеть главную сенсацию 2020 года. Это будет круче, чем Поветкин — Уайт.