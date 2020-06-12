Боксёры Фьюри и Джошуа могут получить по $126 млн за бой

https://static.news.ru/photo/a12c9f50-accc-11ea-a21a-fa163e074e61_660.jpg Тайсон Фьюри Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британский боксёр Тайсон Фьюри и его соотечественник, чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа могут получить за первый поединок по $126 миллионов.

Общая сумма призовых за первый поединок может составить до 200 млн, что может установить рекорд по этому показателю в истории британского бокса, сообщает Times.

Ранее NEWS.ru писал, что Тайсон Фьюри намерен собрать все крупнейшие чемпионские пояса и после реванша с Деонтеем Уайлдером проведёт объединительный бой с Энтони Джошуа. В последнем бою Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде, но должен по условиям контракта провести с ним третий бой, который перенесён на конец 2020 года.