https://static.news.ru/photo/11b03ad6-d7c9-11e9-a35b-fa163e074e61_660.jpg Альберт Батыргазиев Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Первым в ринг вышел полулегковес Альберт Батыргазиев. В поединке с Бояном Асеновым он имел полное преимущество в каждом из трёх раундов и выиграл на всех пяти судейских записках, причём один из рефери отдал ему победу со счётом 30:25. В следующем круге соперником россиянина станет аргентинец Мирко Куэлло.

Боксёр первого тяжёлого веса Муслим Гаджимагомедов также начал с победы свой турнирный путь, одолев единогласным решением судей турка Берата Ачара. Теперь в поединке 1/8 финала он встретится с австралийцем Дэвидом Найка.

Наконец, полутяж Георгий Кушиташвили провёл очень непростой поединок с валлийцем Сэмми Ли, в котором боксёры все три раунда шли в бескомпромиссный размен ударами. По итогам боя четверо из пяти судей отдали победу Кушиташвили.

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