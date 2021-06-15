Боксёрша Семёнова вызвала на бой Губерниева

https://static.news.ru/photo/fcf46c5e-cde7-11eb-a31a-96000091f725_660.jpg Ангелина Семёнова Фото: angelyalyabra/vk.com

Российская профессиональная боксёрша Ангелина Семёнова прокомментировала конфликт между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой в эфире канала «Матч ТВ» на своей странице в Instagram.

Вы пытались играть с ней на своем поле. Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня по правилам бокса или ММА. Да, вы больше и сильнее меня, но вам это вряд ли поможет, — написала Семёнова.

Также спортсменка отметила, что комментатор в эфире с Ольгой Бузовой вёл себя непозволительно и непрофессионально и что так разговаривать с девушками нельзя.

Ранее Семёнова неоднократно вызывала на бой саму Ольгу Бузову. В её активе три поединка на профессиональном ринге, два из которых она выиграла.

Как сообщалось ранее, артист Никита Джигурда в беседе с NEWS.ru назвал истинный мотив спортивного комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, пригласившего в эфир певицу Ольгу Бузову. Кинорежиссёр заявил, что телеведущий планировал унижение экс-ведущей проекта «Дом-2» и именно для этого и пригласил её.