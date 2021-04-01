Боксёр Яллыев досрочно победил аргентинца Рамиреса в Краснодаре

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В Краснодаре прошёл вечер бокса, организованный промоутерской компанией Григория Дрозда Angels A. В главном бою вечера российский тяжеловес Арслан Яллыев (12-0, 7 КО) победил техническим нокаутом в восьмом раунде аргентинца Виктора Эмило Рамиреса (27-4-1, 22 КО) и завоевал интерконтинентальный титул WBA.

Яллыев успешно работал с дистанции, используя своё преимущество в длине рук и уже в первых раундах провёл несколько успешных атак против аргентинца. Постепенно Рамирес нащупал удобную для себя дистанцию и стал попадать на сближении, заставляя россиянина отступать. Однако жёсткий размен в концовке четвёртого раунда остался за Яллыевым. После этого он уже смелее шёл вперёд и взвинчивал темп, стараясь потрясти соперника мощными ударами.

Во второй половине боя Рамирес начал уставать и уже реже сокращал дистанцию и проводил опасные атаки. Яллыев потряс его жёстким апперкотом в седьмом раунде, который сильно отразился на состоянии аргентинца. На восьмую трёхминутку Рамирес уже не вышел. Яллыев одержал победу техническим нокаутом.

В соглавном поединке вечера белорус Евгений Довголевец победил единогласным решением судей россиянина Фёдора Папазова и стал интерконтинентальным чемпионом WBA в первом полусреднем весе.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Алексей Папин поделился мнением о причинах поражения Александра Поветкина от британского тяжеловеса Диллиана Уайта.