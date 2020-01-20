https://static.news.ru/photo/616df0d6-3b88-11ea-9ca9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Воробьев Фото: Сергей Воробьев/vk.com

Россиянин Сергей Воробьёв в рамках Всероссийского боксёрского форума в Калининграде проведёт поединок за титул WBO International в полусреднем весе против украинца Карена Чухаджаняна.

Кроме того, ещё один россиянин Сергей Горохов сразится с соотечественником Олегом Мисюрой, а бронзовый призёр Олимпиады-2016 из Узбекистана Рустам Тулаганов проведёт бой с поляком Норбертом Дабровским.

Также на профессиональном ринге дебютирует бронзовый призёр чемпионата мира и Европейских игр 2015 года Павел Силягин в поединке с поляком Баталомеем Графкой, сообщает прес-служба Федерации бокса России.

Бои пройдут во Дворце спорта «Янтарный».

Всероссийский боксерский форум пройдёт с 31 января по 1 февраля.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России, председатель маркетинговой комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв заявил, что победители чемпионата мира будут получать по $100 тысяч, писалNEWS.ru.