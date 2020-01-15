Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин заявил, что не принимал допинг.

Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен. В письме от лаборатории было написано «ненормальный результат теста». И там не было...