https://static.news.ru/photo/d1f66606-3789-11ea-8275-fa163e074e61_660.jpgАлександр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Украинский боксёр Александр Усик высказался о ситуации в стране и отметил, что нужно перестать разделять людей на «московских и киевских».
Нам надо внутри себя сначала помириться. Первое — нужно не разделять. Чтобы людей не разделяли на московских, киевских, западенцев или еще кого-то. Это плохо, что мы разделяем, — проводит слова Усика Tofight.ru.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бой-реванш в супертяжёлом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком может состояться в начале декабря в США. В их первом поединке летом 2018 года победу одержал украинский боксёр.