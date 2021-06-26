Боксёр Урванов победил южноафриканца Маэму

В Екатеринбурге прошёл боксёрский турнир промоутерской компании RCC Boxing Promotions, в главном бою которого российский боксёр второго полулёгкого веса Марк Урванов (19-2-1, 10 КО) победил по очкам южноафриканца Ротифу Маэму (19-12-3, 12 КО)

Южноафриканец вышел на замену на коротком уведомлении и накануне перевесил россиянина на 2 кг. Урванов уже в первом раунде хорошо подготовленными атаками прошивал защиту Маэму, а затем стал делать акцент на ударах по корпусу. Маэму отвечал размашистыми ударами, но больше работал от обороны. Урванов не форсировал события, хотя несколько раз смог болтануть соперника.

Ближе к заключительным раундам Маэму стал активнее идти в размен, однако Урванов предпочитал методично действовать с дистанции, а не идти в рисковый размен. При этом он периодически запирал соперника в угол, где доносил до него свои удары. Маэмо весьма достойно защищался. В последнем, восьмом раунде южноафриканец не только оборонялся, но и пару раз успел взорваться. Тем не менее все судьи отдали победу Урванову.

В соглавном поединке вечера в лёгком весе украинец армянского происхождения Зоравор Петросян победил техническим нокаутом в третьем раунде узбека Шукруллу Вохидова и завоевал пояс молодёжного чемпиона Азии по версии WBO.

Как сообщалось ранее, российский боец полутяжёлого веса Михаил Рагозин сразится с бразильцем Вагнером Прадо в главном бою вечера на турнире RCC Intro XIV в Екатеринбурге.