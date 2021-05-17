Боксёр Урванов может стать претендентом на титул WBA

Российский боксёр, выступающий во втором полулёгком весе, Марк Урванов 26 июня в Екатеринбурге проведёт бой за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA с венесуэльцем Анхелем Родригесом, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.
Обладатель чемпионского титула WBA Gold Урванов более года не мог провести защиту своего титула из-за пандемии и закрытых границ. Теперь победа в предстоящем поединке сделает его обязательным претендентом на титул чемпиона мира. Родригес имеет победную серию из 11 поединков и считается одним из лучших боксёров Южной Америки.
Поединок Урванов — Родригес станет главным событием турнира в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге в рамках вечера бокса промоутерской компании RCC Boxing Promotions российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов победил по очкам британца Лайама Смита и завоевал интернациональный титул WBO.