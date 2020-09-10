Уильямс рассказал о своих чувствах после победы над Майком Тайсоном

https://static.news.ru/photo/830fb384-f364-11ea-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Дэнни Уильямс Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Британский боксёр Дэнни Уильямс, который 11 сентября в Москве сразится с россиянином Сергеем Харитоновым, признался, что в 2004 году ему было приятно победить американца Майка Тайсона.

Майк Тайсон — величайший боксёр, было невероятно приятно его победить, но были определённые обстоятельства, из-за которых я не могу быть полностью довольным результатом, — сказал Уильямс на пресс-конференции в Москве.

Брикстонский Бомбардировщик также добавил, что несмотря на возраст (47 лет), он находится в отличном состоянии.

Всё будет понятно завтра. Все увидят, в каком я состоянии, и вопросы пропадут, — добавил он.

Знаменитый российский боец смешанных единоборств ранее признался, что не бросал октагон и продолжает тренировки. Однако выступить в боксе является его мечтой.

11 сентября в Москве состоится большой боксёрский вечер. Поединок Харитонов — Уильямс пройдёт на баскетбольной арене «Химки» и будет длиться шесть раундов по три минуты. В этот же день на ринг выйдут россиянин Фёдор Чудинов и британец Умар Садик.

В июле 2004 года ничем не примечательный тяжеловес Уильямс нокаутировал в четвёртом раунде легенду мирового бокса. Железный Майк к тому времени основательно «проржавел», и его запала хватало только на два-три раунда, подробно писал NEWS.ru.