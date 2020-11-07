Боксёр Тищенко стал чемпионом Европы

https://static.news.ru/photo/0f45ce82-2115-11eb-b340-fa163e074e61_660.jpg Евгений Тищенко Фото: RCC Boxing Promotions/vk.com

Российский боксёр-тяжеловес, олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко одержал победу над британцем Джоном Маккаллумом.

Бой промоушена RCC Boxing прошёл в Екатеринбурге и завершился нокаутом во втором раунде. Британец отправился на канвас после удара по печени и не смог подняться на счёт 10. Таким образом, Тищенко завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO.

Для 29-летнего россиянина эта победа стала восьмой в карьере (шесть — нокаутом) в восьми боях. Маккаллум потерпел второе поражение при 12 победах.

В соглавном бою вечера другой российский тяжеловес Евгений Романов (15-0, 11 KO) нокаутировал во втором раунде бывшего чемпиона мира, белоруса Сергея Ляховича (27-9, 17 KO) и завладел вакантным титулом WBO Global.

В другом бою вечера Роман Андреев отправил в нокаут Павла Маликова и получил право на отборочный поединок WBC.