Боксёр Тищенко прокомментировал бой с Кудряшовым и реванш с Мчуну

Российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко рассказал, что он может провести следующий поединок с известным соотечественником Дмитрием Кудряшовым и будет стремиться к реваншу с южноафриканцем Табисо Мчуну. Его слова приводит пресс-служба компании RCC Boxing Promotions.

Идут переговоры по бою с Кудряшовым — этот бой реален. Мы оба идём с поражениями, поэтому, скорее всего, бой будет рейтинговый, а не титульный. Дмитрий, пожалуй, один из самых медийных действующих боксёров, и зрителям наш поединок будет интересен. Это будет важный бой для моей и его карьеры, — рассказал Тищенко.

Кроме того, Евгений отметил, что в случае успеха в этом бою он может получить право на реванш с южноафриканцем Табисо Мчуну, которому он проиграл в первом в карьере 12-раундовом поединке на турнире RCC Boxing Promotions. Мчуну в настоящий момент является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что Тищенко потерпел первое поражение на профессиональном ринге от Мчуну, уступив ему по очкам в главном бою вечера бокса компании RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.