https://static.news.ru/photo/4f668756-6089-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: tishchenkoteam/instagram.com

Российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко (7-0, 5 КО) победил техническим нокаутом в третьем раунде аргентинца Маркоса Антонио Аумаду (21-9, 16 КО) и отстоял интерконтинентальный титул по версии WBO.

Тищенко с первого раунда завладел инициативой и занял центр ринга. Он старался контролировать ход боя за счёт джеба, но аргентинец до поры до времени опасно огрызался.

В третьем раунде после первого же жёсткого попадания Тищенко Аумада опустился на колено, и рефери отсчитал нокдаун, а в конце раунда он во второй раз оказался на полу, после чего бой был окончен.

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