Боксёр Тищенко начал подготовку к титульному бою

https://static.news.ru/photo/b92e459a-fd8a-11ea-9be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/yuriorkis_gamboa

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко начал подготовку к следующему бою в рамках одного из турниров RCC Boxing Promotions, который должен стать титульным.

Бой планируется титульный, ждём соперника, есть кандидаты, но пока контракт не подписан. Ко мне уже прилетел мой тренер Александр Золкин, и мы начали упорную подготовку. У меня был простой около семи месяцев, поэтому соскучились по рингу. Пришло время показать то, к чему мы готовились всё карантинное время, — приводит слова Тищенко пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Тищенко в 2019 году завоевал пояс WBO Inter-Continental в первом тяжёлом весе, а после провел две успешных защиты. Россиянин занимает седьмую строчку в рейтинге WBO и десятую в IBF. Всего в активе олимпийского чемпиона семь профессиональных поединков, в каждом из которых он одержал победу.

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