https://static.news.ru/photo/a6d0b934-350b-11ea-a43f-fa163e074e61_660.jpg Джо Смит-младший Фото: Joe Smith Jr/facebook.com

В главном бою вечера боксёрского турнира в Атлантик-Сити американский боксёр полутяжёлого веса Джо Смит-младший победил по очкам соотечественника Джисса Харта и стал обладателем титула чемпиона Северной Америки по версии WBO.

Смит владел преимуществом на протяжении всего боя и отправил своего соперника в нокдаун в седьмом раунде, однако один судья умудрился отдать победу Харту со счётом 95:94. Двое других боковых рефери признали победителем Смита-младшего со счётом 98:91 и 97:92.

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