В главном бою вечера боксёрского турнира в Атлантик-Сити американский боксёр полутяжёлого веса Джо Смит-младший победил по очкам соотечественника Джисса Харта и стал обладателем титула чемпиона Северной Америки по версии WBO.
Смит владел преимуществом на протяжении всего боя и отправил своего соперника в нокдаун в седьмом раунде, однако один судья умудрился отдать победу Харту со счётом 95:94. Двое других боковых рефери признали победителем Смита-младшего со счётом 98:91 и 97:92.
Как сообщал NEWS.ru, UFC предложил работу избившей грабителя продавщице и вручил ей билеты на очередной турнир.
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