Боксёр сборной России оценил идею выходить под «Катюшу»

https://static.news.ru/photo/4bce428e-567c-11eb-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Боксёр национальной сборной России в категории до 63 кг, чемпион России — 2020 Габил Мамедов положительно оценил идею использовать песню «Катюша» вместо запрещённого на международных соревнованиях гимна страны.

Нам, безусловно, очень хочется слышать гимн России на Олимпиаде, поскольку все боксёры — патриоты, однако в сложившейся ситуации понимаем, что это невозможно. У нас могут забрать всё, но не заберут главное — мы знаем, за какую страну будем драться! «Катюша», на мой взгляд, отличный вариант. Это известная песня, которую знают и любят не только в России, но и во всеём мире. Она плотно ассоциируется с нашей страной — это главное, — сказал Мамедов корреспонденту NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, в четверг, 14 января, комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила вместо гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх выходить под песню военных лет «Катюша». Председатель комиссии олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая отметила, что рассматривались разные варианты. В их числе были и современные композиции.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал NEWS.ru мнение, что нынешним спортсменам больше подойдёт похоронная песня, чем песня Победы «Катюша».