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Боксёр Рахимов не смог завоевать чемпионский титул

08:17, 14 февраля 2021 10
Шавкаджон Рахимов Шавкаджон Рахимов Фото: shavkatmoney/instagam.com

Непобеждённый российский боксёр таджикского происхождения Шавкаджон Рахимов не смог завоевать титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулёгком весе на турнире в Калифорнии, организованном промоутерской компанией Golden Boy. Рахимов свёл вничью поединок с американцем Джозефом Диасом.

Обладатель этого чемпионского титула Диас лишился его ещё до боя, так как не мог сделать вес, а пояс стоял на кону только для Рахимова и достался бы ему в случае победы. По итогам упорного 12-раундового противостояния судьи оценили поединок как ничейный. Пояс так и останется вакантным и, возможно, будет разыгран между этими же соперниками, но уже в реванше.

Как сообщал NEWS.ru, американский средневес мексиканского происхождения Келвин Гастелум прервал серию поражений, победив единогласным решением судей соотечественника Иана Хайниша.

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