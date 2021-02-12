Боксёр Рахимов не смог завоевать чемпионский титул

https://static.news.ru/photo/9d7d9800-6e87-11eb-9f80-96000091f725_660.jpg Шавкаджон Рахимов Фото: shavkatmoney/instagam.com

Непобеждённый российский боксёр таджикского происхождения Шавкаджон Рахимов не смог завоевать титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулёгком весе на турнире в Калифорнии, организованном промоутерской компанией Golden Boy. Рахимов свёл вничью поединок с американцем Джозефом Диасом.

Обладатель этого чемпионского титула Диас лишился его ещё до боя, так как не мог сделать вес, а пояс стоял на кону только для Рахимова и достался бы ему в случае победы. По итогам упорного 12-раундового противостояния судьи оценили поединок как ничейный. Пояс так и останется вакантным и, возможно, будет разыгран между этими же соперниками, но уже в реванше.

Как сообщал NEWS.ru, американский средневес мексиканского происхождения Келвин Гастелум прервал серию поражений, победив единогласным решением судей соотечественника Иана Хайниша.