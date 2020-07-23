Боксёр Папин объяснил почему согласился на бой с другом

https://static.news.ru/photo/6d721f4a-ccf3-11ea-8e7e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Папин Фото: Агентство «Москва»

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин рассказал, почему согласился на бой со своим другом Русланом Файфером на турнире в Сочи 15 августа.

Мне не хотелось боксировать с Русланом, так как мы очень долгое время дружим, но мы оба идём к цели — титулу чемпиона мира, поэтому возможностью побороться за статус официального претендента по версии WBC нельзя пренебрегать. К тому же титулом чемпиона мира по этой версии владеет Илунга Макабу, мой принципиальный соперник, — рассказал Папин NEWS.ru.

Кроме того, боксёр отметил, что сразу же обсудил бой с соперником, и он никак не повлияет на их дружеские отношения.

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