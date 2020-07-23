Боксёр Папин объяснил почему согласился на бой с другом

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин рассказал, почему согласился на бой со своим другом Русланом Файфером на турнире в Сочи 15 августа.
Мне не хотелось боксировать с Русланом, так как мы очень долгое время дружим, но мы оба идём к цели — титулу чемпиона мира, поэтому возможностью побороться за статус официального претендента по версии WBC нельзя пренебрегать. К тому же титулом чемпиона мира по этой версии владеет Илунга Макабу, мой принципиальный соперник, — рассказал Папин NEWS.ru.
Кроме того, боксёр отметил, что сразу же обсудил бой с соперником, и он никак не повлияет на их дружеские отношения.
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