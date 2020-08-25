Боксёр Папин готов вернуть долг и забрать титул у Макабу

https://static.news.ru/photo/d8125d90-e776-11ea-86f6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Папин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр, обязательный претендент на титул WBC в первом тяжёлом весе Алексей Папин признался, сколько нужно времени на восстановление после боя с Русланом Файфером и полноценную подготовку к реваншу с конголезцем Илунгой Макабу.

На восстановление достаточно двух недель, и трёх месяцев на подготовку. И я буду готов вернуть должок и забрать титул, — сказал Папин на пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Он добавил, что после поражения стал сильнее.

Я уверен, стал сильнее после поражения. Я приобрёл бесценный опыт. У меня не было таких серьёзных соперников. Уверен, я вырос в моральном и физическом плане. Я увидел, где есть огрехи. Думаю, я подойду к следующему бою в отличной форме, — добавил он.

В августе 2019 года Папин не сумел завоевать серебряный пояс WBC в весовой категории до 90,71 кг, уступив Макабу решением судей.

23 августа 2020 года в главном бою вечера на турнире по профессиональному боксу в Казани Папин в шестом раунде нокаутировал соотечественника Руслана Файфера и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе, писал NEWS.ru.