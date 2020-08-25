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Боксёр Папин готов помочь Поветкину в подготовке боя с Усиком

11:43, 26 августа 2020
Алексей Папин Алексей Папин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр, обязательный претендент на титул WBC в первом тяжелом весе Алексей Папин рассказал, готов ли он помочь Александру Поветкину в подготовке к бою с Александром Усиком в случае, если он состоится.

Конечно, готов, но Усик левша и совсем другая тема. Но я обязательно помогу. Тем более, я уже тренировался с Александром, — сказал Папин на пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился мнением о возможном поединке Александра Поветкина и украинца Александра Усика, писалNEWS.ru.

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