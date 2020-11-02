Боксёр Мышев победил Касареса в Минске и вызвал на бой Багаутинова

https://static.news.ru/photo/2a98fa2a-1d3b-11eb-9393-fa163e074e61_660.jpg Александр Касарес, Владимир Мышев (с лева на право) Фото: instagram.com/vladimirmyshev

В Минске прошёл очередной турнир по боксу серии KOld Wars. В главном бою вечера перспективный российский легковес Владимир Мышев (11-0, 6 КО) победил единогласным решением судей мексиканца Александра Касареса (16-14, 7 КО).

Мышев не форсировал события с первых раундов, но постепенно взял бой под контроль и утомил соперника уже к середине боя. Россиянин многовато промахивался и делал долгие паузы, но временами тревожил соперника жёсткими ударами. На протяжении восьми раундов перспективный 22-летний боксёр так и не смог потрясти соперника и не пытался закончить бой досрочно. Все трое судей отдали победу Мышеву.

Экс-претендент на титул чемпиона UFC Али Багаутинов провёл свой второй бой на профессиональном ринге и победил по очкам дебютанта из Белоруссии Андрея Калечица и принял вызов на бой от Владимира Мышева.

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