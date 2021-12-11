18+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Боксёр Лопсан победил Гаджиева и отстоял титул WBO Oriental

18:55, 11 декабря 2021
Боксёр Лопсан победил Гаджиева и отстоял титул WBO Oriental
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский боксёр Артыш Лопсан взял верх над украинцем Рамилем Гаджиевым в рамках боксёрского вечера RCC Boxing Promotions, который проходит в Екатеринбурге. Поединок продлился все запланированные 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно встали на сторону действующего обладателя титула.

Двое судей отдали победу Лапсану со счётом 96:93, третий — 98:91. 

Лапсан одержал седьмую победу на профессиональном ринге. Также в его послужном списке значится одно поражение и одна ничья. Гаджиев потерпел второе поражение (13-2-1).

В главном поединке вечера бокса в Екатеринбурге сразятся Дмитрий Бивол и Умар Саламов. Схватка пройдёт за титул WBA в полутяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что чемпион России по боксу в полутяжёлом весе Георгий Кушиташвили, который в 2020 году был признан виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, одержал победу над Денисом Грачёвым в рамках шоу RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Спортсмен взял верх техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Кушиташвили этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео