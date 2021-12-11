Боксёр Лопсан победил Гаджиева и отстоял титул WBO Oriental

Российский боксёр Артыш Лопсан взял верх над украинцем Рамилем Гаджиевым в рамках боксёрского вечера RCC Boxing Promotions, который проходит в Екатеринбурге. Поединок продлился все запланированные 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно встали на сторону действующего обладателя титула.
Двое судей отдали победу Лапсану со счётом 96:93, третий — 98:91.
Лапсан одержал седьмую победу на профессиональном ринге. Также в его послужном списке значится одно поражение и одна ничья. Гаджиев потерпел второе поражение (13-2-1).
В главном поединке вечера бокса в Екатеринбурге сразятся Дмитрий Бивол и Умар Саламов. Схватка пройдёт за титул WBA в полутяжёлом весе.
Ранее сообщалось, что чемпион России по боксу в полутяжёлом весе Георгий Кушиташвили, который в 2020 году был признан виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, одержал победу над Денисом Грачёвым в рамках шоу RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Спортсмен взял верх техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Кушиташвили этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе.