Боксёр Лопсан победил Гаджиева и отстоял титул WBO Oriental

Чемпион России по боксу в полутяжёлом весе Георгий Кушиташвили, который в 2020 году был признан виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, одержал победу над Денисом Грачёвым в рамках шоу RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Спортсмен взял верх техническим нокаутом в четвёртом раунде. Для Кушиташвили этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе.

До настоящего момента спортсмен выступал в любителях, где провёл 86 боёв, одержал 72 победы и потерпел 14 поражений. Кушиташвили дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в первенстве мира...