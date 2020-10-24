Боксёр Липинец свёл вничью поединок с Клейтоном

https://static.news.ru/photo/47340656-167a-11eb-ba52-fa163e074e61_660.jpg Сергей Липинец Фото: sergeilipinets/instagram.com

Российский боксёр Сергей Липинец свёл вничью поединок с канадцем Кустио Клейтоном и не смог стать временным чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе.

Липинец с первого раунда захватил инициативу в поединке, постоянно давил на соперника и переводил атаки на корпус. Клейтон временами попадал разовыми ударами на встречу, но в комбинациях россиянин превосходил его. Тем не менее американец качественно работал вторым номером, но при этом вёл бой в невысоком темпе. В седьмом раунде преимущество Липинца стало более заметным, но уже в следующей трёхминутке канадец вернул ему долг, заставив промахиваться и жёстко встречая ударами по корпусу.

Когда россиянин атаковал мощными сериями, Клейтон плотно перекрывался, отходил к канатам и избегал серьёзного ущерба. К заключительным раундам он сумел даже полностью выровнять бой, а следы его контратак стали заметны на лице Сергея. Липинец устал больше соперника от собственного давления и весьма прямолинейной тактики. По итогам 12 раундов один судья отдал победу Клейтону со счётом 115:113, а двое судей поставили равные очки 114:114.

В соглавном бою вечера американский легковес Хавьер Мартинес победил единогласным решением судей доминиканца Клаудио Марреро.

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