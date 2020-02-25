Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе россиянин Сергей Липинец 16 мая проведёт бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе.
Как сообщает BoxingScene.com, соперником россиянина станет узбекский боксёр Кудратилло Абдукахоров. Победитель боя станет обязательным претендентом на пояс регулярного чемпиона по этой версии американца Эррола Спенса. Наиболее вероятным местом проведения поединка называется Лос-Анджелес.
В последнем бою Липинец победил нокаутом во втором раунде Жайара Инсона.
Как писал NEWS.ru, Пётр Ян назвал срок следующего боя и имена возможных соперников.
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