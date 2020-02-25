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Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян назвал срок и возможных соперников в следующем выступлении в октагоне.

Думаю, скоро будут новости. Ориентировочно в мае-июне будет бой. Идут переговоры по Мораесу и Стерлингу. Эти ребята находятся выше меня в рейтингах, — приводит слова Яна РИА Новости. Также боец...