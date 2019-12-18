https://static.news.ru/photo/e0dc1660-223b-11ea-b7a0-fa163e074e61_660.jpg Денис Лебедев Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский боксёр Денис Лебедев считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) делает, что хочет в отношении российского спорта.

Над нами, к сожалению, просто издеваются, как хотят. Но вся планета будет знать, кто попал на пьедестал, даже если мы поедем под нейтральным флагом, — цитирует Лебедева РИА Новости.

Он также отметил, что согласен с министром спорта РФ Павлом Колобковым по поводу заявлений боксёров: на Олимпиаду сначала нужно отобраться, а уже потом говорить, поедут они туда или нет.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Ранее Лебедев рассказал, почему выбрал в качестве соперника южноафриканца Табисо Мчуну. Поединок двух боксёров первого тяжёлого веса станет главным событием турнира в Красноярске 21 декабря, писал NEWS.ru.