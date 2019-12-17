https://static.news.ru/photo/c497f06c-20ad-11ea-b5f1-fa163e074e61_660.jpg Денис Лебедев (слева) Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Российский боксёр Денис Лебедев рассказал, почему выбрал в качестве соперника южноафриканца Табисо Мчуну. Поединок двух боксёров первого тяжёлого веса станет главным событием турнира в Красноярске 21 декабря.

Я увидел, как Дима Кудряшов в упорном бою проиграл Илунге Макабу, далее Алексей Папин в равной борьбе уступил тому же Макабу. А я сказал, что выиграю у Макабу. По ходу переговоров Макабу подписал контракт с промоутером Доном Кингом, и бой сорвался. Мы начали искать альтернативу, и, на мой взгляд, нашли целую копию Макабу — Табисо Мчуну, — приводит слова Лебедева пресс-служба Федерации бокса России.

Также боксёр рассказал, что к поединку с Мчуну готовился в Крыму под руководством Валентина Соболевского, а затем провёл сбор в Кисловодске.

Как сообщал NEWS.ru, следующим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, который принадлежит нигерийцу Камару Усману, станет Хорхе Масвидаль.