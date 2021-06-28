Боксёр Лебедев оскорбил Моргенштерна

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев оскорбил рэпера Моргенштерна в ответ на его предложение запретить смешанные единоборства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Я не хочу обсуждать этого чёрта. Моргенштерн — отброс общества. Единственное, что мне непонятно: где наше Министерство культуры? С ним-то всё ясно. А нынешнее поколение в будущем поймёт, что это всё полная лажа, но будет поздно. Но что ж поделать, — сказал Лебедев.