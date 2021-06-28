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Единоборства

Боксёр Лебедев оскорбил Моргенштерна

19:54, 28 июня 2021
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев оскорбил рэпера Моргенштерна в ответ на его предложение запретить смешанные единоборства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Я не хочу обсуждать этого чёрта. Моргенштерн — отброс общества. Единственное, что мне непонятно: где наше Министерство культуры? С ним-то всё ясно. А нынешнее поколение в будущем поймёт, что это всё полная лажа, но будет поздно. Но что ж поделать, — сказал Лебедев.

Также боксёр отметил, что не изменил свою точку зрения относительно Моргенштерна.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко оценил возможность проведения боя с рэпером Моргенштерном.

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