Боксёр Курбанов победил Смита по очкам и выиграл интернациональный пояс WBO

https://static.news.ru/photo/3c673a36-af68-11eb-917a-96000091f725_660.jpg Магомед Курбанов, Лайам Смит Фото: vk.com/maga_boxer86

В Екатеринбурге в рамках вечера бокса промоутерской компании RCC Boxing Promotions российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов (22-0, 13 КО) победил по очкам британца Лайама Смита (29-3-1, 16 КО) и завоевал интернациональный титул WBO.

Начало боя осталась за Курбановым, однако после двух первых осторожных раундов Смит активизировался и стал пробивать оборону россиянина, построенную на защите корпусом. Активность и мощные атаки Смита позволили выровнять британцу бой к середине, но в шестом раунде жёсткие встречные удары Курбанова застали соперника врасплох.

Во второй половине боя инициатива плавно начала переходить к британцу, который хорошо держал бой под контролем за счёт джеба. Жёсткая рубка в десятом раунде также осталась за британцем. В чемпионских раундах Курбанов сумел обрести второе дыхании и был точнее в большинстве разменов. По итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу россиянину со счётом 115:113 (двое) и 117:112.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский победил бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC 9.