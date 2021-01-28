Боксёр Ковалёв объяснил проваленный допинг-тест

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Российский боксёр, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестом.

Хочу вам заявить, ребята, — ничего запретного целенаправленно я не принимал, так как тестируюсь WADA с 2014 года, и это моя инициатива — проверяться. Так как я сторонник честного спорта и чистого спорта. Cейчас идёт расследование, каким образом запрещённый препарат попал в мой организм. И по его окончании будет понимание, я обязательно всё озвучу, расскажу, каким образом, какой препарат и кто постарался, — сказал Ковалёв на своей странице в Instagram.

37-летний боксёр также призвал болельщиков не делать поспешных выводов и набраться терпения.

О том, что Ковалёв сдал положительный допинг-тест на синтетический тестостерон, NEWS.ru писал 14 января.

После этого был отменён бой россиянина с узбекистанцем Бектемиром Меликузиевым, запланированный на 30 января. В активе Ковалёва 34 победы (29 нокаутом) и четыре поражения.