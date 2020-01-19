https://static.news.ru/photo/df7ebdbc-3aa6-11ea-93dd-fa163e074e61_660.jpg Флойд Мейвезер Фото: Javier Rojas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский боксёр Флойд Мейвезер намекнул на возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

Мейвезер выложил на своей странице в Instagram афишу предстоящего боя, однако вместо точной даты указал только год — 2020.

После этого он выложил похожую афишу, но уже с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) победил техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне (36-14) в первом бою после поражения от Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.