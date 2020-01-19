Американский боксёр Флойд Мейвезер намекнул на возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Мейвезер выложил на своей странице в Instagram афишу предстоящего боя, однако вместо точной даты указал только год — 2020.
После этого он выложил похожую афишу, но уже с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) победил техническим нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне (36-14) в первом бою после поражения от Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.
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